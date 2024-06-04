Haberler
Yaşam
Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Benim kafama da vurdu!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
11:29
Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Benim kafama da vurdu!
İstanbul Esenyurt'ta 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay gerçekleşti. Market sahibi, su parasını vermediğini iddia ettiği 12 yaşındaki kızı darp etti. Küçük kızın annesi ise olayı öğrenince markete gitti. Anne tarafından görüntülenen market sahibi dans edip kadına vurdu. O anlar kameralara böyle yansıdı…