Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Benim kafama da vurdu!

'NEDEN KIZIMA BÖYLE YAPTIN?'

Olayla ilgili konuşan Anne C.B. "Kızım bugün eve geldiğinde gözlerinin kırmızı olduğunu gördüm. Onun ağladığını anladım. Ne olduğunu sorduğumda ise su aldığında yaşadığı durumu anlattı. Neden ilk başta söylemediğini sorduğumda ise 'Ben burada yabancıyım. O yüzden korkuyorum' dedi. Ben benim oturma iznimin olduğunu söyledim ve beraber markete konuşmak için gittik. Market sahibine 'Neden kızıma böyle yaptın? Sen kimsin?' dedim.