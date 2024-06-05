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Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:09

Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Bileğimi tuttu ve 3 kez...

İstanbul Esenyurt'ta 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay gerçekleşti. Market sahibi, su parasını vermediğini iddia ettiği 12 yaşındaki kızı darp etti. Küçük kızın annesi ise olayı öğrenince markete gitti. Anne tarafından görüntülenen market sahibi dans edip kadına vurdu. O anlar kameralara böyle yansıdı…

İHA
Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Bileğimi tuttu ve 3 kez...

İstanbul Esenyurt'taki markette yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. 12 yaşındaki yabancı uyruklu B.B. isimli kız çocuğu, okulundan çıkarak marketten su aldı. Dışarı çıkacakken market sahibi Ş.S., kıza suyun ücretini ödemediğini söyleyerek bileğine ve yüzüne şiddet uyguladı. Korkudan ağlayan kız eve geldiğinde durumu annesine anlattı.

Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Bileğimi tuttu ve 3 kez...

MARKETÇİ GÖZALTINDA
Kızı ile markete tekrar giden anne C.B., adamdan şikayetçi olacağını kendisine söyledi. Kadın, cep telefonu ile adamı videoya çekerken market sahibi ise hakaretler savurarak dans etmeye başladı. Bir süre sonra adam, kadına da vururken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ş.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürülürken şahsın dans ettiği ilginç anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt'ta küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde böyle dans etti | Video

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Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Bileğimi tuttu ve 3 kez...

'NEDEN KIZIMA BÖYLE YAPTIN?'
Olayla ilgili konuşan Anne C.B. "Kızım bugün eve geldiğinde gözlerinin kırmızı olduğunu gördüm. Onun ağladığını anladım. Ne olduğunu sorduğumda ise su aldığında yaşadığı durumu anlattı. Neden ilk başta söylemediğini sorduğumda ise 'Ben burada yabancıyım. O yüzden korkuyorum' dedi. Ben benim oturma iznimin olduğunu söyledim ve beraber markete konuşmak için gittik. Market sahibine 'Neden kızıma böyle yaptın? Sen kimsin?' dedim.

Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Bileğimi tuttu ve 3 kez...

HAREKETLER YAPTI VE DANS ETTİ
Kızımın hırsız olduğunu söyledi. 'Kızıma para lazım değil ki. Ben her gün ona para veriyorum. Aldığı suyun parasını ödedi. Neden böyle yapıyorsun' dedim. Bir şey içmiş gibiydi. Hareketler yaptı ve dans etti. Ben de onu videoya çekerek görüntülerini polise vereceğimi ve ondan şikayetçi olacağımı söyledim.

Esenyurt’taki markette önce darp sonra dans: Bileğimi tuttu ve 3 kez...

"ÇOK KORKMUŞTUM!"
Telefonu kapatıp çantama koyduktan sonra o adam benim yüzüme vurdu ve ben düştüm. Düştükten sonra da kızıma vurdu. Daha sonra oradan ayrılıp kızımın okuluna gittik. Orada bir öğretmene söyledik ve polisi aradı. Polis ekipleri geldi. Daha sonra da karakola giderek şikayetçi oldum. Sonra da kızımla hastaneye gittik. Çok korkmuştum. Polis ekiplerine teşekkür ederim. Hemen polis geldi" dedi.

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