Haberler Yaşam Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:00

Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiydi… Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Oğlunu kaybeden baba Cantürk Erzen ise ilk kez konuştu, şoke eden açıklamalar yaptı: Bazen insanlar gidip 'Neden öldürdün?' diyerek hesaplaşmak ister ama bu benim vicdanıma kalmış bir durum.