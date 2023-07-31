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Haberler Yaşam Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:00

Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiydi… Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Oğlunu kaybeden baba Cantürk Erzen ise ilk kez konuştu, şoke eden açıklamalar yaptı: Bazen insanlar gidip 'Neden öldürdün?' diyerek hesaplaşmak ister ama bu benim vicdanıma kalmış bir durum.

DHA
Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşetle sarsıldı.

Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini bastı.

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Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında öldürülen gencin babası konuştu: "Bir baba olarak görüntüleri izleyemedim" | Video

Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde yeni gelişme! Baba ilk kez konuştu: Benim oğlumu katledici şekilde canını acıtarak öldürdüler!

Kan parası yüzünden yaşandığı iddia edilen olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen toprağa verilirken, Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Cantürk Erzen, tüm detaylarıyla yaşananları anlattı.

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