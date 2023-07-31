Haberler Yaşam Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında gözaltı sayısı 3'e çıktı! Babadan şok sözler: Benim vicdanıma kalmış...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 14:41

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında gözaltı sayısı 3'e çıktı! Babadan şok sözler: Benim vicdanıma kalmış...

Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiydi… Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ettiği belirlenen bir şüphelinin daha yakalandığı açıklandı... Öte yandan oğlunu kaybeden baba Cantürk Erzen ilk kez konuştu, şoke eden açıklamalar yaptı: Bazen insanlar gidip 'Neden öldürdün?' diyerek hesaplaşmak ister ama bu benim vicdanıma kalmış bir durum.