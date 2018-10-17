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Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir hazırladı!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 12:51
Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir hazırladı.

Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.

Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!
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Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfaka getirdi.

Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor.

Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Gözlerine inanamayan kadın eşine bu için teşekkür ederek sarılıyor.

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