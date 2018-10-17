Eşi evde olmayınca bakın nasıl bir sürpriz hazırladı!

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı. Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi. Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfaka getirdi. Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor. Gözlerine inanamayan kadın eşine bu sürpriz için teşekkür ederek sarılıyor.