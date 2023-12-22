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Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:51

Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

Kadın cinayetlerinin son adresi İzmir'di. Gözde Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus'un silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Genç kadının acılı babası Yüksel Madi'nin sözleri yaşanan dramı gözler önüne serdi: Dinlenip dinlenip dövüyormuş!

İHA
Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

Kadın cinayetlerinin son adresi İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ydi. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus, parkta bir araya geldi.

Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, bir süre konuştuğu eşi Gözde'ye defalarca kez ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Gözde Karamus, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı silahla kendini başından vuran Serdar Karamus'un da durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

VAHŞET BU VAHŞET!

Kan donduran cinayetle ilgili elde edilen detaylar ise yürekleri deldi. Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi, Serdar Karamus'un 3 yıldır evli olduklarını, bu süreçte çok kez şiddet gördüğünü söyledi.

Eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş | Video

Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

2 ay önce kızının kocasının yanından ayrılarak kendilerine geldiğini söyleyen acılı baba Yüksel Madi, "Serdar Karamus kızımı 'aileni öldürürüm' diyerek tehdit etti. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur? Kızım ondan ayrılmak istiyordu; çünkü cehennem hayatı yaşatıyordu ona. İşkence ediyordu, sıcak su damlatıyordu üzerine. Bağlayıp, dinlenip dinlenip dövüyormuş kızımı. Bize gelip anlattıkça bizim kanımız dondu. Seni istemeyeni niye öldürüyorsun. Mal gibi görüyorlar, hayvan gibi görüyorlar kadınları. 'Git çalış' dedi diye de dövmüş kızımı. 'Beni bir daha çalıştırmayacaksın' demiş" ifadelerine yer verdi.

Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞURKEN…
Kızının annesiyle parkta telefonda konuşurken öldürüldüğünü söyleyen acılı baba Yüksel Madi, şöyle devam etti: Bizim hiç haberimiz yoktu, 3 ay önce eşini terk edip bize geldiğinde anlattı her şeyi.

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