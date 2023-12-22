Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!

2 ay önce kızının kocasının yanından ayrılarak kendilerine geldiğini söyleyen acılı baba Yüksel Madi, "Serdar Karamus kızımı 'aileni öldürürüm' diyerek tehdit etti. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur? Kızım ondan ayrılmak istiyordu; çünkü cehennem hayatı yaşatıyordu ona. İşkence ediyordu, sıcak su damlatıyordu üzerine. Bağlayıp, dinlenip dinlenip dövüyormuş kızımı. Bize gelip anlattıkça bizim kanımız dondu. Seni istemeyeni niye öldürüyorsun. Mal gibi görüyorlar, hayvan gibi görüyorlar kadınları. 'Git çalış' dedi diye de dövmüş kızımı. 'Beni bir daha çalıştırmayacaksın' demiş" ifadelerine yer verdi.