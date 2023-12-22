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Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
13:51
Eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Babasının feryadı yürekleri yaktı: Evladıma işkence etti!
Kadın cinayetlerinin son adresi İzmir'di. Gözde Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus'un silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Genç kadının acılı babası Yüksel Madi'nin sözleri yaşanan dramı gözler önüne serdi: Dinlenip dinlenip dövüyormuş!