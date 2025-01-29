Eşi ve ikizleriyle ölümden nasıl kurtulduklarını SABAH’a anlattı: İkizlerimi sırtıma alıp alevlerin arasına girdim!

İstanbul'dan Bolu'ya sömestr tatiline 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz ve Baran ile birlikte giden Buke-Ali Karakurt çifti otelde çıkan yangında ölümle burun buruna geldi. Ali Karakurt faciadan nasıl sağ kurtulduklarını SABAH'a anlattı. Ali Karakurt, "Otele Pazar günü giriş yaptık. 6. katta kalıyorduk. Gece odada uyuyorken eşim 'sesler geliyor' dedi. Ben de uyku sersemi 'ses yok, yat uyu' dedim. Daha sonra uyandık. Kapıyı açtığımızda duman geldiğini ve otelde büyük bir yangın olduğunu fark ettim" dedi.