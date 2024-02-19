Kağıthane’de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

DEFALARCA DARBEDİLDİ

Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Ö.'yü Özkan Ö., eve gelip defalarca darbetti. Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı.