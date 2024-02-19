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Haberler Yaşam Kağıthane'de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:57

Kağıthane'de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

İstanbul Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eşine evinin bahçesinde 25 kurşun sıkan cani koca, sosyal medya hesabından çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada polis ekiplerinin konumunu belirmesi üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç makinesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kağıthane’de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Ö. (35), 8 yıl önce Özkan Ö.'den (42) boşandı.

Kağıthane’de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

DEFALARCA DARBEDİLDİ

Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Ö.'yü Özkan Ö., eve gelip defalarca darbetti. Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı.

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Kağıthane’de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

KURŞUN YAĞDIRDI

Süreç bu şekilde devam ederken olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Özkan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Ö. silahını çıkartıp Neslihan Ö.'ye kurşun yağdırdı.

Kağıthane’de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

HAYATA TUTUNDU: VÜCUDUNDAN 23 KURŞUN ÇIKARTILDI

Şarjör de değiştirip yaklaşık 25 el ateş açan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Neslihan Ö. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neslihan Ö. ameliyata alındı.

Kağıthane’de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi

Vücuduna tam 23 kurşun isabet ettiği öğrenilen Neslihan Ö., yaklaşık 36 saat ameliyatta kaldı. Vücudundan 21 kurşun çıkartılan genç kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Öte yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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