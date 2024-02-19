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Kağıthane'de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:57
Kağıthane'de kan donduran olay! Eşine kurşun yağdırmıştı: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakayı ele verdi
İstanbul Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eşine evinin bahçesinde 25 kurşun sıkan cani koca, sosyal medya hesabından çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada polis ekiplerinin konumunu belirmesi üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç makinesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.