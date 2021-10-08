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Haberler Yaşam Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 08:57

Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!

Karısını Kelebekler Vadisi'nden atan adam Türkiye'de gündem olmuştu. Milyonların kanını donduran vahşette şok bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar

Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!

Son dakika: Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal davasında, avukat tarafından sigorta poliçesinde yer alan imzaların birbirinden farklı olduğu öne sürüldü.

Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!

KELEBEKLER VADİSİ'NDEN ATMIŞTI!

Yeni Asır'dan Adem Ülker'in haberine göre; Aysal ailesinin avukatı, davanın seyrini değiştirecek ayrıntılarla ilgili konuştu. Avukat Mehmet Kerem Özgen, "İmzalar ve yazılar sanığa ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde merhume tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Müvekkil tarafından bu imzalar atılmadı, yazılar yazılmadıysa bu poliçenin de özellikle tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak" dedi.

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Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!

SON DAKİKA: TÜRKİYE GÜNLERCE BU OLAYI KONUŞTU!

Eşi Hakan Aysal ile Haziran 2018'de Fethiye ilçesine giden ve Semra Aysal, 18 Haziran'da fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti.

Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!

Başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal'ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL'lik kredi çektiği öğrenildi.

Eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Korkunç olayda şok ayrıntı!

Gözaltına alınan Hakan Aysal, karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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