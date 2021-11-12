HaberlerYaşamEşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:52Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:54
Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
Olay geçtiğimiz gün İstanbulBahçelievler'de yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Çocuklarını okula götürdüğü esnada meydana gelen olayda Satı Mehmet Demirci, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Hanife Demirci'yi defalarca bıçakladı. Satı Mehmet Demirci olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınırken, Hanife Demirici ise hayatını kaybetti. Mehmet Demirci ise ifadesinde işlediği cinayeti nasıl planladığını anlattı. İşte kan donduran cinyatin son dakika detayları...