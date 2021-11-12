Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:54

Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Olay geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Çocuklarını okula götürdüğü esnada meydana gelen olayda Satı Mehmet Demirci, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Hanife Demirci'yi defalarca bıçakladı. Satı Mehmet Demirci olay yerinde polisler tarafından gözaltına alınırken, Hanife Demirici ise hayatını kaybetti. Mehmet Demirci ise ifadesinde işlediği cinayeti nasıl planladığını anlattı. İşte kan donduran cinyatin son dakika detayları...

Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı.

Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.

Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Eşini sokak ortasında katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON DAKİKA