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Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
15:43
Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...
İstanbul'da eşinin alkol aldığını gören genç adam tepki göstermek için telefonuna vurunca yaptığına pişman oldu. Kendisini rahatsız eden eşine önce evde bulunan oyuncaklarla saldıran öfkeli kadın ardından mutfaktan aldığı bıçakla elini çizdi. Korkuya kapılan genç adam ise evden kaçarak karakola sığındı. Eşinin kendisini darp ederek bıçakla saldırdığını söyleyen kocanın şikâyeti sonrası saldırgan eş hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.