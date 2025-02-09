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Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:43

Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

İstanbul'da eşinin alkol aldığını gören genç adam tepki göstermek için telefonuna vurunca yaptığına pişman oldu. Kendisini rahatsız eden eşine önce evde bulunan oyuncaklarla saldıran öfkeli kadın ardından mutfaktan aldığı bıçakla elini çizdi. Korkuya kapılan genç adam ise evden kaçarak karakola sığındı. Eşinin kendisini darp ederek bıçakla saldırdığını söyleyen kocanın şikâyeti sonrası saldırgan eş hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

İstanbul'da eşinin alkol aldığını gören genç adam tepki göstermek için telefonuna vurunca yaptığına pişman oldu. Kendisini rahatsız eden eşine önce evde bulunan oyuncaklarla saldıran öfkeli kadın ardından mutfaktan aldığı bıçakla elini çizdi. Olay Şişli'de 28 Eylül tarihinde meydana geldi.

Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

44 yaşındaki Namık E., 37 yaşındaki Nurcan G., ile 9 yıllık evli ve bir çocuk sahibiydi. Olay günü dışarıda arkadaşları ile buluşmak için hazırlanan Namık E., kıyafetlerini ütülemek için yatak odasına girdiği sırada eşinin alkol aldığını gördü.

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Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

EŞİNİ SÜPÜRGENİN SAPIYLA DÖVDÜ

Eşinin durumuna sinirlenen Namık E., odadan çıkacağı sırada Nurcan G.'nin elindeki telefona vurdu. Aldığı tepkiye sinirlenen genç kadın yerde bulunan elektrik süpürgesinin sapıyla eşini dövmeye başladı. Hızını alamayan genç kadın yerde bulunan oyuncaklar fırlatarak saldırmaya devam etti. Genç adam kendisini savunmak isteyince Nurcan G., bu kez mutfağa giderek eline aldığı bıçağı eşine savurdu. El kesilen Namık E., evden hızla kaçmaya başladı.

Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

GENÇ KADIN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Karakola giderek eşi tarafından darp edildiğini söyleyen Namık E., aldığı darp raporu sonrası şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nurcan G., Namık E.'nin bacağına tekme atması sonucu sinirlendiğini ve kendisine saldırdığını daha sonra mutfakta bıçak aldığını bu sırada Namık E'nin bıçağı almaya çalışırken elini kestiğini ifade etti. Olay anında sinirli olduğu için hakaret içerikli sözler sarf edip etmediğini hatırlamadığını belirten Nurcan G., eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Alınan ifadelerin ardından savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Nurcan G., hakkında, 'Silahla Yaralama' ve 'Silahla Tehdit' suçlarını işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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