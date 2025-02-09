Eşinin alkol almasına tepki gösterdiğine pişman oldu! Kocasını önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı...

GENÇ KADIN SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Karakola giderek eşi tarafından darp edildiğini söyleyen Namık E., aldığı darp raporu sonrası şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nurcan G., Namık E.'nin bacağına tekme atması sonucu sinirlendiğini ve kendisine saldırdığını daha sonra mutfakta bıçak aldığını bu sırada Namık E'nin bıçağı almaya çalışırken elini kestiğini ifade etti. Olay anında sinirli olduğu için hakaret içerikli sözler sarf edip etmediğini hatırlamadığını belirten Nurcan G., eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.