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Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Eşinin bir süre evden ayrılmasını fırsat bilen adam öyle bir ki! Günlerce uğraşıp büyük bir ustalıkla çalışan adamın eşi döndüğünde gözlerine inanamadı!

Giriş Tarihi: 18.01.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 10:07
Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

İşte o şaşırtıcı olay!

Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir .

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Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.

Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfaka getirdi.

Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor.

Eşinin yokluğunu fırsat bildi!

Gözlerine inanamayan kadın eşine bu sürpriz için teşekkür ederek sarılıyor.

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