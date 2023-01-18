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Haberler Yaşam Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 17:09

Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!

Korkunç olay Denizli'de yaşandı. Hurdacılık yapan Ercan Köse (46) ve eşi Naile Köse (43), 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye oldu. Çift, eve döndüğünde o korkunç manzarayla karşılaştı. Naile Köse'nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ın (21) yerde cansız şekilde yattığını gören Köse çifti, gözlerine inanamadı. İşte acı haberin detayları...

DHA
Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!

Hurdacı Ercan Köse ile eşi Naile Köse, 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi.

Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 719 Sokak'taki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse'nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

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Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!

Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!

Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı.

Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!

Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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