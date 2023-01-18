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Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
17:09
Eşiyle cezaevinden çıktılar: Evde gördükleri manzara karşısında yıkıldılar!
Korkunç olay Denizli'de yaşandı. Hurdacılık yapan Ercan Köse (46) ve eşi Naile Köse (43), 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye oldu. Çift, eve döndüğünde o korkunç manzarayla karşılaştı. Naile Köse'nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ın (21) yerde cansız şekilde yattığını gören Köse çifti, gözlerine inanamadı. İşte acı haberin detayları...