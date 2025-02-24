Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

BENZİNİ NASIL TEMİN ETTİ?

Duruşma sırasında Zorlu'nun Avukatı Tuğba Kaya, olay günü alınan benzinin nasıl temin edildiğinin araştırılmasını, Zorlu'nun daha önce yaptığı şikayetlerin ve şikayet dosyasının incelenmesini, sanığın olay gününde görülecek diğer davasının araştırılmasını talep etti. Ayrıca, Zorlu'nun daha önce aldığı uzaklaştırma kararlarının da bir sonraki celseye kadar hazır edilmesini istedi.