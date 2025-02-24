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Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
16:44
Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!
Antalya'da Pınar Zorlu eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. 19 günlük yaşam mücadelesine rağmen hayata tutunamadı. Katil Üzer, cezaevinde zehirlendiği gerekçesiyle duruşmaya katılmazken mahkemede dinlenen baba Ramazan Zorlu'nun ifadeleri yürekleri dağladı. Baba Zorlu, torununun o sözlerini gözyaşlarıyla anlattı…