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Haberler Yaşam Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 16:44

Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

Antalya'da Pınar Zorlu eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. 19 günlük yaşam mücadelesine rağmen hayata tutunamadı. Katil Üzer, cezaevinde zehirlendiği gerekçesiyle duruşmaya katılmazken mahkemede dinlenen baba Ramazan Zorlu'nun ifadeleri yürekleri dağladı. Baba Zorlu, torununun o sözlerini gözyaşlarıyla anlattı…

İHA
Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Pınar Zorlu'nun vefatına ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gürhan Üzer'in saldırıyı önceden planladığı ve maktule "canavarca hisle" eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilerek en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi. Duruşmayı Pınar Zorlu'nun ailesi, kadın hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ve Baro üyesi birçok avukat takip etti.

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Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

SANIK ZEHİRLENME NEDENİYLE KATILAMADI

Sanık Gürhan Üzer'in, cezaevinde zehirlendiği ve yoğun bakımda olduğu bildirilirken, duruşmaya katılamayan sanığın, hastaneden taburcu edildikten sonra ifadesinin alınmasına karar verildi. Mahkemede, Pınar Zorlu'nun annesi Emine Zorlu, babası Ramazan Zorlu ve ablası Halime Levent'in yanı sıra olayın görgü tanıkları da dinlendi.

Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

Görgü tanıkları, Zorlu ve Üzer'in kavgasını duyduklarını, ardından Gürhan Üzer'in Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdiğini anlattı. Tanıklar, Pınar Zorlu'nun "İmdat, eski kocam beni darp ediyor" diye bağırdığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı da ifade edildi.

Eski eşi benzin dökerek katletmişti! Pınar Zorlu’nun oğlundan yürek yakan sözler: Babam dediğini yaptı mı!

BENZİNİ NASIL TEMİN ETTİ?

Duruşma sırasında Zorlu'nun Avukatı Tuğba Kaya, olay günü alınan benzinin nasıl temin edildiğinin araştırılmasını, Zorlu'nun daha önce yaptığı şikayetlerin ve şikayet dosyasının incelenmesini, sanığın olay gününde görülecek diğer davasının araştırılmasını talep etti. Ayrıca, Zorlu'nun daha önce aldığı uzaklaştırma kararlarının da bir sonraki celseye kadar hazır edilmesini istedi.

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