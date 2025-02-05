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Haberler Yaşam Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:21

Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

Antalya'da Gürhan Üzer, eski eşi Pınar Zorlu'yu "Yalvarırım bırak" feryatlarına rağmen benzin dökerek yaktı. 19 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Zorlu, kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı'nın cani koca hakkında hazırladığı iddianamede kan donduran ayrıntılar yer aldı.

İHA
Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan 36 yaşındaki Pınar Zorlu'nun acı kaybına ilişkin iddianame tamamlandı. Savcılık, Gürhan Üzer'in en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bu kararın ardından şüphelinin daha da kinlendiği ve Zorlu'ya zarar verme planları yapmaya başladığı belirtildi. İddianameye göre Gürhan Üzer, olaydan önceki günlerde saldırıyı planladı. 31 Aralık sabahı, cinayette kullanacağı benzini temin etti, çakmağını ve motosikletini hazırladı. Maktulün iş yerine hangi saatte gittiğini bildiği için saldırıyı gerçekleştirmek üzere olay yerine gitti.

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Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE PUSUYA YATIP BEKLEMİŞ!

31 Aralık 2024 sabahı saat 08.21'de, Pınar Zorlu çalıştığı Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen caddesi üzerinde bulunan mağazanın önüne geldiği sırada Gürhan Üzer, motosikletiyle olay yerine yaklaştı.

Savcılık iddianamesine göre, Üzer, maktulün iş yerine girişini engellemek için onun önüne geçti ve tartışma başlattı. Zorlu, eski eşinin kendisine doğru yürüdüğünü fark ettiği anda KADES butonuna bastı ve acil yardım çağrısında bulundu.

Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

"YALVARIRIM BIRAK" FERYADINA RAĞMEN...

Olay sırasında çevrede bulunan tanıkların, şüpheliyi Pınar Zorlu'ya zarar vermemesi için uyardığı, ancak Üzer'in uyarılara aldırış etmediği iddianamede yer aldı. Tartışma devam ederken, Gürhan Üzer yanında getirdiği benzin bidonunu açarak Pınar Zorlu'nun üzerine döktü. Benzinin dökülmesiyle paniğe kapılan Zorlu kaçmaya çalıştı, ancak Üzer onu saçından tutarak yere yatırdı. Tanıkların ifadelerine göre, Zorlu bu sırada 'Yalvarırım bırak!' diye bağırdı. Şüpheli, Zorlu'yu sert bir şekilde yere bastırdı ve hareket etmesini engelledi.

İddianamede, şüphelinin maktulün kaçmasını engellediği, üzerine eğilerek çakmağını ateşlediği belirtildi. Birkaç saniye içinde alevler içinde kalan Zorlu, yaklaşık 20-25 saniye boyunca yanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Ağır yaralanan Pınar Zorlu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gürhan Üzer ise motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Pınar Zorlu, 19 gün boyunca Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördü ancak yanık komplikasyonları nedeniyle 19 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Ölüm muayene tutanağında, Pınar Zorlu'nun vücudunda yaygın yanıklar tespit edildiği ve ölümün doğrudan bu yanıklar sebebiyle gerçekleştiği kaydedildi. Tutanakta, ölümde başka bir dış etken bulunmadığı ve tamamen şüphelinin eyleminin sonucu olarak gerçekleştiği ifade edildi.

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