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Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:21
Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!
Antalya'da Gürhan Üzer, eski eşi Pınar Zorlu'yu "Yalvarırım bırak" feryatlarına rağmen benzin dökerek yaktı. 19 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Zorlu, kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı'nın cani koca hakkında hazırladığı iddianamede kan donduran ayrıntılar yer aldı.