Eski eşi Pınar Zorlu’yu benzin dökerek hayattan kopardı: İşte cani koca Gürhan Üzer hakkında istenen ceza!

"YALVARIRIM BIRAK" FERYADINA RAĞMEN...

Olay sırasında çevrede bulunan tanıkların, şüpheliyi Pınar Zorlu'ya zarar vermemesi için uyardığı, ancak Üzer'in uyarılara aldırış etmediği iddianamede yer aldı. Tartışma devam ederken, Gürhan Üzer yanında getirdiği benzin bidonunu açarak Pınar Zorlu'nun üzerine döktü. Benzinin dökülmesiyle paniğe kapılan Zorlu kaçmaya çalıştı, ancak Üzer onu saçından tutarak yere yatırdı. Tanıkların ifadelerine göre, Zorlu bu sırada 'Yalvarırım bırak!' diye bağırdı. Şüpheli, Zorlu'yu sert bir şekilde yere bastırdı ve hareket etmesini engelledi.

İddianamede, şüphelinin maktulün kaçmasını engellediği, üzerine eğilerek çakmağını ateşlediği belirtildi. Birkaç saniye içinde alevler içinde kalan Zorlu, yaklaşık 20-25 saniye boyunca yanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Ağır yaralanan Pınar Zorlu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gürhan Üzer ise motosikletiyle olay yerinden kaçtı.