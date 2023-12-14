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Haberler Yaşam Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:56

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç, karısının çocuklarıyla birlikte kaçtığını iddia etti. Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Şantaj yapıyor! Çocukların benden olmadığını da söylüyor" dedi. Sosyal medyadan isyan etti

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in paylaşımları şoke etti. Erdinç, eşinin kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini söyledi.

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

MEVLÜT ERDİNÇ: ŞANTAJ YAPIYOR
Sosyal medyadan isyan eden Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

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Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

1 MİLYON EURO'YU SÖYLEYİNCE...
Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

MEVLÜT ERDİNÇ: BUGÜNE KADAR ÇOK SEVDİĞİM EŞİM...
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra eşinin kendisinden ayrılma kararı aldığını da belirten Erdinç, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim…

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler.

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