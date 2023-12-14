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Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
09:56
Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!
Eski futbolcu Mevlüt Erdinç, karısının çocuklarıyla birlikte kaçtığını iddia etti. Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Şantaj yapıyor! Çocukların benden olmadığını da söylüyor" dedi. Sosyal medyadan isyan etti