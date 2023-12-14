Eski futbolcu Mevlüt Erdinç’ten karısına şok suçlama: Çocuklar senden değil dedi 5 aydır kayıp!

MEVLÜT ERDİNÇ: ŞANTAJ YAPIYOR

Sosyal medyadan isyan eden Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.