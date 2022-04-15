Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

Yapılan araştırmada Yalçın Polat'ın başka suçlardan da arandığı için aynı gece başka polis ekipleri tarafından zaten yakalanmış olduğu öğrenildi. Yalçın Polat'ın yakalanmasıydı kiraladığı araçla battaniyeye sarılı cesedi evden çıkarıp ormanlık alanda gömmeyi planladığı öğrenildi.