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Haberler Yaşam Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…
Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 12:07

Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

İzmir Bornova'da yaşayan Yalçın Polat, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen eski karısı Remziye Tüysüz'ü elleriyle boğarak öldürdü. Polat, Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı sırada yakalandı. Katilin, yakalanmaması halinde araçla battaniyeye sarılı cesedi evden çıkarıp, ormanlık alanda gömmeyi planladığı ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları…

Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

Kan donduran olay, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, çocuklarını görmek için 4 ay önce boşandığı eşi Yalçın Polat'ın evine gitti. Birkaç saat sonra kapısı açık olan eve gelen bir yakını Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı.

Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

Genç kadının boğularak öldürüldükten sonra cesedinin battaniyeye sarıldığı anlaşıldı. Polis, Yalçın Polat'ın evde bulunan babası Hanifi Polat, babaannesi Hanım Polat ve kardeşleri Osman Polat ile Furkan Polat'ı gözaltına aldı.

Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

ORMANLIK ALANA GÖMECEKTİ
Katil kocanın peşine düşen polis ekipleri, Yalçın Polat'ın 2 saat önce araç kiralamak için gittiği şirkete verdiği kimlik bilgilerinin sisteme düşmüş olduğunu gördü.

Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…

Yapılan araştırmada Yalçın Polat'ın başka suçlardan da arandığı için aynı gece başka polis ekipleri tarafından zaten yakalanmış olduğu öğrenildi. Yalçın Polat'ın yakalanmasıydı kiraladığı araçla battaniyeye sarılı cesedi evden çıkarıp ormanlık alanda gömmeyi planladığı öğrenildi.

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