Haberler
Yaşam
Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…
Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
12:07
Eski karısını elleriyle boğarak katletti: Detaylar tüyler ürpertti: Cesedi…
İzmir Bornova'da yaşayan Yalçın Polat, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen eski karısı Remziye Tüysüz'ü elleriyle boğarak öldürdü. Polat, Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı sırada yakalandı. Katilin, yakalanmaması halinde araçla battaniyeye sarılı cesedi evden çıkarıp, ormanlık alanda gömmeyi planladığı ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları…