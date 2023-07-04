Eski karısını içkiyle yakmaya çalışmıştı: Son yaptıkları şoke etti!

'KAPIDA BEKLİYORDU, SALDIRDI'

Son olarak geçen hafta tartışma yaşadıklarını ve darbedildiğini anlatan Polat, "Oğlumu gece almıştı ve birlikte kalmışlardı. Ertesi gün çocuğu eve getirmiş ancak kızımla dışarıdaydım. Ben de haber vermesi gerektiğini söyledim. Birden öfkelenip, 'Çocuklara bakmıyorsun, sürekli dışarıda geziyorsun, çalışıyorsun' diyerek bağırdı ve çocukları yurda göndereceğini söyledi. Oğlumu emniyete götürüp, 'Adresi verdim, kızı da almaya gelecekler' dedi. Ben de bunun üzerine kızımı anneme bırakıp, babamla birlikte emniyete gittim. Kapıda bekliyordu ve bana saldırdı. Babamla aralarında bir arbede oldu ve sonrasında darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Kendi de ifade verdikten sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti" diye konuştu.



