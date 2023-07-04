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Eski karısını içkiyle yakmaya çalışmıştı: Son yaptıkları şoke etti!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
16:26
Eski karısını içkiyle yakmaya çalışmıştı: Son yaptıkları şoke etti!
Dehşet dolu olay Adana'da yaşandı. Özge Polat (31), henüz 17 yaşındayken evlendiği Özkan Ö.'den (34) sürekli şiddet görüp, üzerine içki dökerek yakmaya çalışılıp, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle 2019 yılında boşandı. Eşinin tehditlerinin devam etmesi ve 2 çocuğunu geçen hafta yurda vereceğini söylemesi üzerine yeniden çıkan tartışma sonra darbedildiğini belirten Polat, "Rapor alıp şikayetçi olduk. Kendi de ifade verdikten sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti" dedi.