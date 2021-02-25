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Haberler Yaşam Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 24.02.2021 00:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 22:58

Eski kasa 'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!

Eski kasa otomobilini revize etmeleri için Türk ustalarının ellerine emanet eden araç sahibi geri geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 'de yayınlanan %100 Oto programında izleyiciler, yolların efsane otomobillerinden BMW'nin yeniden doğuşuna tanık oldu. İşte muhteşem geri dönüşün aşama aşama kareleri...

Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!

marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!

İşte kare kare görenleri şaşkına çeviren o değişim!

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Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!
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Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!
Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!
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