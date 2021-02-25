Eski kasa BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı!

BMW marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!