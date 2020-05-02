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Eski kasa ’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!

'de yayınlanan %100 Oto programı yollarında binlerce kilometre yol kateden otomobillere can vermeye devam ediyor. Eski kasa bir otomobilini revizyona sokmak isteyen araç sahibi otomobilini Türk ustalarının emin ellerine bıraktı. Aracın onarım ve revize işlemlerinin tamamlanmasının ardından otomobilin sahibi garaja çağırıldı. Eski kasa Honda Civic'in üzerindeki örtü kaldırıldığında araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok e oldu. İşte otomobilin yeniden doğuşuna ilişkin kareler…

Giriş Tarihi: 02.05.2020 02:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 02:59
Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programının bu seferki konuğu eski kasa bir ! Japon otomobil üreticisinin en çok tercih edilen modellerinden otomobil sahibi tarafından yenileme ve revizyon çalışmaları için Türk ustalarına emanet edildi. Aracın tüm işlemleri bittiğinde otomobilin sahibi garaja davet edildi. Aracın üzerindeki örtü kaldırıldığı anda Honda Civic'in sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte otomobilin aşama aşama yeniden doğuşu…

Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!
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Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!
Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!
Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!
Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!
Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!
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