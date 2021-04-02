HaberlerYaşamEski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:25Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:27
Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!
Volkswagen denilince akla gelen ilk modellerden biri Golf'tür. Ülkemizde ve yurt dışında yollarda eski veya yeni birçok Golf aracı görebilirsiniz. Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. Türkiye'de 1998 kasa Volkswagen Golf'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.