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Haberler Yaşam Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:27

Eski kasa 'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!

denilince akla gelen ilk modellerden biri 'tür. Ülkemizde ve yurt dışında yollarda eski veya yeni birçok Golf aracı görebilirsiniz. Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. 'de 1998 kasa 'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!

TRT ekranlarında yer alan %100 Oto programı eski otomobillere yeni ruh kazandırmaya devam ediyor. 1998 model bir sahibi tarafından Türk ustalara teslim edildi. Araç sahibi revizyon işlemi sonrası aracını teslim almaya geldiğinde en başta arabasını tanıyamadı.

Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!

Ustalar araç üstünde yaptığı değişimlerle yeteneklerini konuşturdu.

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Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!

tepeden tırnağa kadar yenilendi.

Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!

İşte o muhteşem değişimden kareler...

Eski kasa Volkswagen Golf'ü farklı bir modele çevirdiler! Aracın sahibi arabasının son halini görünce şoke oldu!
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