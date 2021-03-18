Eski kasa Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!

TRT'de yayınlanan %100 Oto programının bu seferki konuğu, eski kasa bir Volkswagen Golf'tü. Araç sahibi eskiyen otomobilini revize etmeleri için Türk ustalarının eline emanet etti. Aradan geçen zaman içerisinde otomobilin ustaları, araca pek çok işlem yaptı ve beklenen gün geldi. Otomobilin sahibi garaja çağırıldı ve aracın üzerindeki örtü kaldırıldı. Yıllardır kullandığı otomobilin son haliyle karşılaşan adam gördükleri karşısında şoke oldu. İşte otomobilin yaşadığı değişimden aşama aşama kareler…