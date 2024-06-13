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Haberler Yaşam Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:23

Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı

İstanbul'da bulunan bir adliyede kâtiplik yaparken istifa eden Gizem E. (30) nişanlısının akrabası E.M'ye (31) gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu söyleyerek 550 bin lira dolandırdı. Eski kâtip Gizem E. hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Gizem E'nin benzer taktiklerle bugüne kadar farklı kişileri de dolandırdığı ve hakkında çok sayıda soruşturma olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık olayının ardından nişanlısı Gizem E'den ayrıldı.

Oğuzhan UYSAL
Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı

İstanbul'da bulunan bir adliyede katiplik yapan Gizem E. o dönem nişanlısı olan M.E.M. aracığıyla akrabası olan E.M. ile tanıştı. Gizem E. gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu söyledi. E.M'den 550 bin lira alan Gizem E. herhangi bir daire almadı. Parasını geri isteyen E.M. 550 bin lirasını alamayınca Gizem E.'yi şikâyet etti.

MÜSTAKBEL AKRABASI İLE UZLAŞAMADI

Şikâyet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosya ilk olarak uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine Uzlaştırma Soruşturma Bürosu tarafından iddianame düzenlendi.

Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı

YÜKSEK KAR VAADİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gizem E'nin nişanlısı M.E.M'nin akrabası E.M'ye gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu, ortak olarak bu işe girebileceklerini söylediği iddianamede yer aldı.

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Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheli Gizem E'nin 550 bin lira aldığı, herhangi bir daire almadığı ve parayı da geri iade etmediği kaydedildi. Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan eski kâtip Gizem E. hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı

NİŞANLISINDAN AYRILDI

Akrabasının dolandırılmasının ardından M.E.M. şüpheli Gizem E'den ayrıldı. Eski kâtip Gizem E. hakkında benzer suçlardan farklı soruşturmalarının olduğu öğrenildi.

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