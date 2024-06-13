Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı

İstanbul'da bulunan bir adliyede katiplik yapan Gizem E. o dönem nişanlısı olan M.E.M. aracığıyla akrabası olan E.M. ile tanıştı. Gizem E. gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu söyledi. E.M'den 550 bin lira alan Gizem E. herhangi bir daire almadı. Parasını geri isteyen E.M. 550 bin lirasını alamayınca Gizem E.'yi şikâyet etti.

MÜSTAKBEL AKRABASI İLE UZLAŞAMADI

Şikâyet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosya ilk olarak uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine Uzlaştırma Soruşturma Bürosu tarafından iddianame düzenlendi.