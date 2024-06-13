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Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
09:23
Eski katibin dolandırıcılık tezgahı deşifre oldu! Ucuz daire yalanıyla arkadaşını çarptı
İstanbul'da bulunan bir adliyede kâtiplik yaparken istifa eden Gizem E. (30) nişanlısının akrabası E.M'ye (31) gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu söyleyerek 550 bin lira dolandırdı. Eski kâtip Gizem E. hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Gizem E'nin benzer taktiklerle bugüne kadar farklı kişileri de dolandırdığı ve hakkında çok sayıda soruşturma olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık olayının ardından nişanlısı Gizem E'den ayrıldı.