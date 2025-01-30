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Haberler Yaşam Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: “Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz’ dedi…”
Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:29

Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: “Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz’ dedi…”

Kayseri'de iş çıkışı evine giderken eski sevgilisi Gökhan Çatbaş tarafından silahlı saldırıya uğrayan Edanur Çoban feci şekilde can vermişti. Olayın ardından yakalanan cani adam tutuklanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan bozulan karar sonrası şüpheli tekrar hakim karşısına çıkarken olay yerinde cinayete tanık olan kişinin ifadeleri kan dondurdu. "Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz' dedi.

DHA
Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: Kafasında bekleyip ’Öl lan namussuz’ dedi…

Korkunç olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: Kafasında bekleyip ’Öl lan namussuz’ dedi…

Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı.

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Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: Kafasında bekleyip ’Öl lan namussuz’ dedi…

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: Kafasında bekleyip ’Öl lan namussuz’ dedi…

MÜEBBET HAPİZ CEZASI VERİLDİ

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: Kafasında bekleyip ’Öl lan namussuz’ dedi…

Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş'ı, 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

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