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Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: “Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz’ dedi…”
Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
20:29
Eski kız arkadaşını öldüren cani tekrar hakim karşısında: “Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz’ dedi…”
Kayseri'de iş çıkışı evine giderken eski sevgilisi Gökhan Çatbaş tarafından silahlı saldırıya uğrayan Edanur Çoban feci şekilde can vermişti. Olayın ardından yakalanan cani adam tutuklanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan bozulan karar sonrası şüpheli tekrar hakim karşısına çıkarken olay yerinde cinayete tanık olan kişinin ifadeleri kan dondurdu. "Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz' dedi.