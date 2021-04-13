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Haberler Yaşam Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 17:23

Eski model sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

Son dönemlerde 'un pek sesi çıkmıyor. İsimsiz endüstri kaynaklarına göre Ford'un tanıtmaya hazırlandığı birkaç farklı yeni model var. Kaynaklar, Ford'un yakın tarihte tanıtım yapmaya hazırlandığını söylüyor. Diğer yandan otomotiv ve farklı sektörleri etkileyen çip krizi var. Ford, çip kıtlığı nedeniyle bazı planlarında değişiklikler yaptı. Otomotiv devi hakkında bu gelişmeler konuşulurken, Ford eski kasa modeliyle adından bahsettirdi.

Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

Eski kasa 'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa 'un son halini gördüğünde şaşkına döndü.

Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

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Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

Bu defa eski kasa bir 'u yenilediler.

Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

İşte o çalışma...

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