HaberlerYaşamEski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 17:21Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 17:23
Eski model Ford Focus sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
Son dönemlerde Ford'un pek sesi çıkmıyor. İsimsiz endüstri kaynaklarına göre Ford'un tanıtmaya hazırlandığı birkaç farklı yeni model var. Kaynaklar, Ford'un yakın tarihte tanıtım yapmaya hazırlandığını söylüyor. Diğer yandan otomotiv ve farklı sektörleri etkileyen çip krizi var. Ford, çip kıtlığı nedeniyle bazı planlarında değişiklikler yaptı. Otomotiv devi hakkında bu gelişmeler konuşulurken, Ford eski kasa Focus modeliyle adından bahsettirdi.