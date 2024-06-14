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Eski polisten akılalmaz tuzak: Onlarca kişiyi 'ucuz araba' yalanıyla dolandırmış
Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
07:28
Eski polisten akılalmaz tuzak: Onlarca kişiyi 'ucuz araba' yalanıyla dolandırmış
Konya'da polis memuru olarak görev yaptığı esnada 'ihaleden ucuza araba alıp, satıştan pay vereceğim' diyerek onlarca kişiyi 20 milyon dolandırdığı iddia edilen Hüseyin B. (42) hakkında soruşturma başlatıldı. Hüseyin B'nin dolandırdığı kişiler arasında kendi meslektaşlarının da olduğu, mağdurlara işin kazançlı olduğunu belirterek ev ve arabalarını sattırıp, kredi bile çektirdiği ileri sürüldü. Hüseyin B'nin soruşturma açıldıktan sonra meslekten istifa ettiği öğrenildi.