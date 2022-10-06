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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…
Giriş Tarihi: 06.10.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 17:09

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

Son dakika haberleri: Ankara'da üniversite öğrencisi Aydan D. (24) sokak ortasında eski erkek arkadaşı M.E.G. (24) tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, M.E.G.'nin burnuna kafa attığı Aydan D., yere düştü ve baygınlık geçirdi. Burnu kırılan ve şikayetçi olan Aydan D., eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Ben bunun bir an önce son bulmasını istiyorum; çünkü bu panikle yaşamak istemiyorum. Ben yalnız başıma bir yere gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum" dedi.

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ankara'da özel bir üniversite mimarlık okuyan 24 yaşındaki Aydan D., uzaklaştırma kararı aldığı eski sevgilisi tarafından darbedildi. Saldırı sonucu burnu kırılan Aydan D., eski sevgilisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

ESKİ KIZ ARKADAŞININ BURNUNA KAFA ATTI

Özel üniversitede iç mimarlık okuyan Aydan D., yaklaşık 1,5 yıl birlikte olduktan sonra şubat ayında kendisini darbettiğini iddia ettiği aynı üniversitede makine mühendisliği öğrencisi M.E.G.'den ayrılıp, uzaklaştırma kararı aldı. Mustafa Emir G., uzaklaştırma kararına rağmen 7 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Aydan D.'nin önünü kesip, ikinci kez darbetti.

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SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda M.E.G.'nin burnuna kafa attığı Aydan D., yere düştü ve baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Aydan D., aracına binip, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.G., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

"SONRASINI HATIRLAMIYORUM..."

Aydan D., gece aracıyla eve dönerken eski erkek arkadaşının yolda karşısına çıktığını belirterek, "Arabadan indirdi. Bana küfür ve hakaret etti, tehdit etmeye başladı. Beni öldüreceğini söyledi. Ben gitmek istedim, gitmeme izin vermedi. Onu tekrar istemediğimi, barışmak istemediğimi söyleyince saldırmaya başladı. Uzaklaşmak istedim; ama gidemeyeceğimi ve onunla konuşmak zorunda olduğumu söyledi. Sonra bana kafa attı.

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

Ben sonrasını hatırlamıyorum, sanırım baygınlık geçirmişim. Uyandığımda yine onu gördüm, başımdaydı. Gitmek istediğimi söyledim. Arabaya nasıl gittiğimi bile hatırlamıyorum. Arabaya bindim, hastaneye gittim. Burnumda 2 kırık olduğunu öğrendim ve vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar vardı. Yakın zamanda ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

SON DAKİKA