Haberler Yaşam SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

Giriş Tarihi: 06.10.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 17:09

SON DAKİKA: Eski sevgili dehşet! Üniversiteli Aydan, sokak ortasında darbedildi: Bu işin sonunda seni…

Son dakika haberleri: Ankara'da üniversite öğrencisi Aydan D. (24) sokak ortasında eski erkek arkadaşı M.E.G. (24) tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, M.E.G.'nin burnuna kafa attığı Aydan D., yere düştü ve baygınlık geçirdi. Burnu kırılan ve şikayetçi olan Aydan D., eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Ben bunun bir an önce son bulmasını istiyorum; çünkü bu panikle yaşamak istemiyorum. Ben yalnız başıma bir yere gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum" dedi.