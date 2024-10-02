Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
12:27
Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!
Kan donduran olay Bursa'da meydana geldi. Ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Ayşenur K.'yi takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan 23 yaşındaki Batuhan Malay, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Malay, "Hala seviyordum. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım" dedi. İşte haberin detayları…