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Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:27

Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

Kan donduran olay Bursa'da meydana geldi. Ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Ayşenur K.'yi takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan 23 yaşındaki Batuhan Malay, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Malay, "Hala seviyordum. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım" dedi. İşte haberin detayları…

DHA
Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

Kan donduran olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yi takip etti.

Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

Arkadaşlarıyla AVM'de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı. Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden acımasızca bıçakladı.

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Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

"ÖLECEĞİM YAPMA"

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ilk kez hakim karşısına çıkan Batuhan Malay, savunmasında, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM'de gördüğünü söyledi. Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Erkek kardeşlerimle gezerken, kendisini başka erkeklerle görünce aldatılma duygusu hissettim.

Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

Bunu kabullenemedim. Kendisini hala seviyordum. 3 yıldır ilişkimiz vardı. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım.

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