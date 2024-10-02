Eski nişanlısını canice 12 yerinden bıçaklamıştı: İfadesi şoke etti!

"ÖLECEĞİM YAPMA"

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ilk kez hakim karşısına çıkan Batuhan Malay, savunmasında, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM'de gördüğünü söyledi. Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Erkek kardeşlerimle gezerken, kendisini başka erkeklerle görünce aldatılma duygusu hissettim.