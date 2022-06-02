Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:12
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
15:13
Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu
İstanbul Sultangazi'de eski kız arkadaşının evinin önüne giden ve hakkında uzaklaştırma kararı olan Murathan Yılmaz (26) iddiaya göre çıkan tartışmada tabancayla öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri aralarında Yılmaz'ın eski sevgilisi Zehra E.'(25) nin de bulunduğu aile üyelerinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.