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Haberler Yaşam Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:13

Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu

İstanbul Sultangazi'de eski kız arkadaşının evinin önüne giden ve hakkında uzaklaştırma kararı olan Murathan Yılmaz (26) iddiaya göre çıkan tartışmada tabancayla öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri aralarında Yılmaz'ın eski sevgilisi Zehra E.'(25) nin de bulunduğu aile üyelerinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu

Sultangazi, Zübeyde hanım mahallesi, 1473 sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu

Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murathan Yılmaz'ın öldürüldüğü yerin onun eski sevgilisi olan ve hemşire olduğu öğrenilen Zehra E.'nin evinin önü olduğunu tespit etti.

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Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu

Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri Murathan Yılmaz'ın bir süre gönül ilişkisi yaşadığı Zehra E. tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi.

Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu

Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.

Eski sevgilisinin evinin önünde vuruldu

3 YERİNDEN VURULARAK ÖLÜDÜRÜLDÜ

Nisan ayında alınan bu karara rağmen genç kızın peşini bir türlü bırakmayan Yılmaz iddiaya göre genç kızın çevresinde dolaşmaya devam etti.

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