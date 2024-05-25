Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyet yenileme için son tarih belli oldu! 1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyetler yenilenmişti. Şimdi ise gözler yeniden ehliyet yenileme tarihlerine çevrildi. Peki, Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?