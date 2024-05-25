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Haberler Yaşam Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 22:12

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son sorusu gündeme geldi. Eski tip ehliyetler için son yenileme tarihi duyurulmuştu. Eski tip ehliyeti olan binlerce vatandaş yenileme işlemleri için geri sayıma başladı. Yetkililer, ehliyet değişimlerinin yıl sonuna bırakılmaması için gerekli uyarıları yapıyor! Peki, Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyet yenileme için son tarih belli oldu! 1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyetler yenilenmişti. Şimdi ise gözler yeniden ehliyet yenileme tarihlerine çevrildi. Peki, Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

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Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 990 + 230 TL

Toplam: 1.220 TL

1 Ocak 2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler; ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti ödeyecek.

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?

1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyetler yenilendi

Yeni tip ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlandı. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir.

Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 1.220 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını ödeyecekler.

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