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Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
22:12
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, yenileme ücreti ne kadar?
Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son sorusu gündeme geldi. Eski tip ehliyetler için son yenileme tarihi duyurulmuştu. Eski tip ehliyeti olan binlerce vatandaş yenileme işlemleri için geri sayıma başladı. Yetkililer, ehliyet değişimlerinin yıl sonuna bırakılmaması için gerekli uyarıları yapıyor! Peki, Ehliyet yenileme tarihi ne zaman son, ücreti ne kadar?