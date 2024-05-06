Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

İddiaya göre, daha önce büyük kulüplerin de aralarında olduğu birçok takımda 'smaçör' olarak voleybol oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile Bursa'daki bir okulda öğretmenlik yaptığı ileri sürülen sevgilisi D.A., otomobil kiralayarak İzmir'e geldi.