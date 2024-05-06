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Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:29
Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…
İzmir'de büyük kulüplerin erkek voleybol takımlarında 'smaçör' olarak oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile öğretmen sevgilisi D.A., bir elektronik mağazasından teşhir ürünü bilgisayarı çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. İkilinin daha önce de aynı suça karıştıkları ortaya çıktı!