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Haberler Yaşam Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:29

Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

İzmir'de büyük kulüplerin erkek voleybol takımlarında 'smaçör' olarak oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile öğretmen sevgilisi D.A., bir elektronik mağazasından teşhir ürünü bilgisayarı çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. İkilinin daha önce de aynı suça karıştıkları ortaya çıktı!

Ceyhan TORLAK
Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

İddiaya göre, daha önce büyük kulüplerin de aralarında olduğu birçok takımda 'smaçör' olarak voleybol oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile Bursa'daki bir okulda öğretmenlik yaptığı ileri sürülen sevgilisi D.A., otomobil kiralayarak İzmir'e geldi.

Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

Ç.Ö. ile D.A., Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitti. Ç.Ö. ile D.A.'nın alışveriş merkezinde uğradığı bir elektronik mağazasından, saat 19.00 sıralarında teşhir olarak kullanılan bir bilgisayarın olmadığı yönünde ihbar verildi.

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Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

KAMERALARA YAKALANDILAR

Harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, D.A.'nın saat 18.00 sıralarında teşhir olarak kullanılan bilgisayarın alarmını sökerek çaldığı tespit edildi.

Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelilerin geldiği otomobilin kiralık olduğunu belirlerken, telefon ile şüphelilere ulaştı. Kurulan iletişim sonucunda, polis şüphelilerin İzmir'e geldiklerini ve emniyete teslim olacaklarını bilgisini aldı. Olaydan bir gün sonra İzmir'e geri dönen Ç.Ö. ve D.A., Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Eski voleybolcu hırsızlık yaparken yakalandı: Meğer sevgilisi ile birlikte…

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Öte yandan, polis merkezine teslim olan Ç.Ö. ve D.A.'nın İzmir, Antalya ve Bursa'da da mağazalardan elektronik eşya hırsızlığı yaptığı ileri sürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çalıntı 1 bilgisayar, 1 kamera ve 1 akıllı saati teslim etti.

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