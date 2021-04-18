Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 17:40

Eskimeyen araba şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

geçtiğimiz ay 2022 model Peugeot 308'in örtüsünü kaldırdı. Bu tanıtımla kendinden bahsettiren üretici, yine sessizliğe gömüldü. İsimsiz kaynaklara göre mayıs veya haziran ayı içinde Peugeot'nun yeni bir aracını görebiliriz. Peugeot'nun yeni araçları, tasarımları, motor güçleri ve diğer özellikleriyle beğeniliyor. Ama ünlü markanın bazı modelleri halen en popüler araçlar arasında bulunuyor. Bunlardan biri . Ancak şimdiye kadar Peugeot 206 hakkında bildiklerinizi unutun! Hatta modifiye edilmiş veya yenilenmiş 206 modellerini de es geçin. Genç bir adam sahibi olduğu Peugeot 206'yı öyle bir değiştirdi ki, görenleri şaşkına çevirdi. En başta arabasını yenilemek isteyen genç adam, daha sonradan aracını adeta başka bir modele çevirdi. Bu model Peugeot'da bile yok!

Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

Genç adamın 'ya yaptıkları ezber bozdu. Sahibi olduğu aracı yenilemek isteyen adam, bu amaçla çılgın bir işe girişti. Arabanın sahibi uzun zaman boyunca 206'yı nasıl yenileyeceğini planladı. Bu projesini ise yakın arkadaşlarına anlattı, ancak aracın durumunu bilen bazı arkadaşları arabanın sahibine vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

Sonuç olarak projeye başlayan araç sahibi en ince noktasına kadar her şeyi planlayarak adım adım ilerledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

Haftalar boyunca süren yenileme projesinde harika bir işe imza attı.

Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

Eski gitti ve yerine başka bir model geldi.

Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

Aracın sahibi yaptığı her şeyi takipçileriyle paylaştı.

SON DAKİKA