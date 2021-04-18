HaberlerYaşamEskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:37Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 17:40
Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!
Peugeot geçtiğimiz ay 2022 model Peugeot 308'in örtüsünü kaldırdı. Bu tanıtımla kendinden bahsettiren Fransız üretici, yine sessizliğe gömüldü. İsimsiz kaynaklara göre mayıs veya haziran ayı içinde Peugeot'nun yeni bir aracını görebiliriz. Peugeot'nun yeni araçları, tasarımları, motor güçleri ve diğer özellikleriyle beğeniliyor. Ama ünlü markanın bazı modelleri halen en popüler araçlar arasında bulunuyor. Bunlardan biri Peugeot 206. Ancak şimdiye kadar Peugeot 206 hakkında bildiklerinizi unutun! Hatta modifiye edilmiş veya yenilenmiş 206 modellerini de es geçin. Genç bir adam sahibi olduğu Peugeot 206'yı öyle bir değiştirdi ki, görenleri şaşkına çevirdi. En başta arabasını yenilemek isteyen genç adam, daha sonradan aracını adeta başka bir modele çevirdi. Bu model Peugeot'da bile yok!