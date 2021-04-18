Eskimeyen araba Peugeot 206 şaşkına çevirdi! Bambaşka bir model olarak geri döndü!

Genç adamın Peugeot 206'ya yaptıkları ezber bozdu. Sahibi olduğu aracı yenilemek isteyen adam, bu amaçla çılgın bir işe girişti. Arabanın sahibi uzun zaman boyunca Peugeot 206'yı nasıl yenileyeceğini planladı. Bu projesini ise yakın arkadaşlarına anlattı, ancak aracın durumunu bilen bazı arkadaşları arabanın sahibine vazgeçmesi gerektiğini söyledi.