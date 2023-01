Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Hasan Temelli'nin 2 çocuğundan biri olan İbrahim Can Temelli, önceki gece işletmeciliğini arkadaşının yaptığı çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köfteci de paket servisine çıktığı ve yüzme antrenörü olduğu öğrenilen İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İ.'nin 'Maske yok' karşılığı alınca iş yeri kadın çalışanını azarlaması üzerine araya girdi. İkili arasında çıkan tartışmada Sercan İ., belinde taşıdığı silahla Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde İbrahim Can Temelli'ye ateş ederek olay yerinde taksi ile kaçtı.