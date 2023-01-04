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Haberler Yaşam Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!
Giriş Tarihi: 04.01.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:21

Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

Eskişehir'de silahla katledilen İbrahim Can Temelli (26) bugün toprağa verildi. Ağabeyinin tabutundan bir olsun ayrılmayan kız kardeşi İleyra Temelli ise "Sen böyle mi gidecektin abim" diye feryat etti.

Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Hasan Temelli'nin 2 çocuğundan biri olan İbrahim Can Temelli, önceki gece işletmeciliğini arkadaşının yaptığı çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köfteci de paket servisine çıktığı ve yüzme antrenörü olduğu öğrenilen İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İ.'nin 'Maske yok' karşılığı alınca iş yeri kadın çalışanını azarlaması üzerine araya girdi. İkili arasında çıkan tartışmada Sercan İ., belinde taşıdığı silahla Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde İbrahim Can Temelli'ye ateş ederek olay yerinde taksi ile kaçtı.

Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Can Temelli, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Temelli, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

'DAMATLIK GİYECEKTİ BENİM OĞLUM'
Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Can Temelli'nin cenazesi ailesi tarafından Reşadiye Camii'ne getirildi. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba Hasan Temelli, "Şerefsizler bizi yaktı. Yaktılar bizi yaktılar. Oğlumu toprağa veriyorum şimdi" dedi.


Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

Sonay Temelli ise oğlunun tabutuna sarılarak, "Yavrum, oğlum duyuyor musun beni? Beni sen nasıl bırakıp gittin annem? Oğlum, bir kurşuna gittin. Seninle benim hayallerimiz vardı. Oğlum beni duyuyordur. Oğlum, yakışıklım benim. Melek oğlum, ben seni topraklara nasıl vereceğim? Bir kurşun seni aldı götürdü oğlum. Allah cezalarını versin. Oğlum, İbrahim Can duyuyor musun beni? Annem, ben geldim yavrum. Beni babana emanet etmişsin, öyle mi yavrum? Kurban olurum sana. Ben sensiz nasıl duracağım? Damatlık giyecekti benim oğlum. Giyemeyecek artık. Muradına eremedi benim oğlum. Hayalleri vardı benim oğlumun" diye feryat etti.


Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

İbrahim Can Temelli'nin kız kardeşi İleyra ise "Abi, çok özleyeceğim seni. Abi, kalk ne olur, yalvarırım. Ne olur yahu ne olur? Ben yanından gitmek istemiyorum abimin. Abim gitti, ben bir daha göremeyeceğim. Bir kere öpeyim ne olursunuz.

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