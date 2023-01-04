Eskişehir İbrahim Can Temelli’ye ağladı: Sen böyle mi gidecektin abim!

Sonay Temelli ise oğlunun tabutuna sarılarak, "Yavrum, oğlum duyuyor musun beni? Beni sen nasıl bırakıp gittin annem? Oğlum, bir kurşuna gittin. Seninle benim hayallerimiz vardı. Oğlum beni duyuyordur. Oğlum, yakışıklım benim. Melek oğlum, ben seni topraklara nasıl vereceğim? Bir kurşun seni aldı götürdü oğlum. Allah cezalarını versin. Oğlum, İbrahim Can duyuyor musun beni? Annem, ben geldim yavrum. Beni babana emanet etmişsin, öyle mi yavrum? Kurban olurum sana. Ben sensiz nasıl duracağım? Damatlık giyecekti benim oğlum. Giyemeyecek artık. Muradına eremedi benim oğlum. Hayalleri vardı benim oğlumun" diye feryat etti.





