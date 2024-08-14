Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

"GARİP BİR ÇOCUKTU"

Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. 'Babam beni dövüyor' diyordu.