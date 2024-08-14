Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
10:50
Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…
Eskişehir'de Arda K. isimli cani, başına kask, yüzüne de maske taktı. Elindeki bıçakla önünü gelene saldırdı. Tutuklanarak cezaevine yolladı. Yakın arkadaşının anlattıkları ise herkesi şoka uğrattı: Garip birisiydi. Kedilere tekme atıyor, adam öldürme videoları izliyordu. Duyunca elim ayağım titredi. Eve gelen misafir çocuklarını…