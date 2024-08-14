Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:50

Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

Eskişehir'de Arda K. isimli cani, başına kask, yüzüne de maske taktı. Elindeki bıçakla önünü gelene saldırdı. Tutuklanarak cezaevine yolladı. Yakın arkadaşının anlattıkları ise herkesi şoka uğrattı: Garip birisiydi. Kedilere tekme atıyor, adam öldürme videoları izliyordu. Duyunca elim ayağım titredi. Eve gelen misafir çocuklarını…

İHA
Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

Türkiye'nin konuştuğu olay Eskişehir'de yaşandı. 18 yaşındaki Arda K., başına kask, yüzüne maske taktı. Önüne çıkan herkese bıçakla saldırdı. O anları da kamerayla kayıt altına aldı. 5 kişiyi bıçaklayan cani, dün tutuklandı.

SON DAKİKA: Eskişehir'de maskeli saldırganın bıçaklı baltalı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda K. dehşet saçtı...

Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

ARDA'NIN ARKADAŞI KONUŞTU!
Arda K.'nın, mesajlaşma uygulamasından arkadaşı olan 17 yaşındaki Ayaz Bulut ise olay sonrası açıklamalar yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

"BABAM BENİ DÖVÜYOR!"
Bulut, "Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden 'Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum.

Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

"GARİP BİR ÇOCUKTU"
Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. 'Babam beni dövüyor' diyordu.

Eskişehir saldırganının arkadaşı öyle şeyler anlattı ki! Elim ayağım titredi eve gelen misafir çocuklarını…

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"
Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum. Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan Arda K.'nin arkadaşı konuştu: "Elim ayağım titredi" | Video

SON DAKİKA