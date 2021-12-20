HaberlerYaşamEskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması
Giriş Tarihi: 20.12.2021 07:10Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 07:11
Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması
Eskişehir'de dün başlayan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bugün okullar tatil mi edildi, okullar yarın tatil mi gibi sorular yanıt arıyor. Pek çok veli ve öğrenci, Eskişehir'de yarın tatil olacak mı diye merak ediyor. 20 Aralık Pazartesi günü Eskişehir'de kar tatili olacak mı ve Eskişehir'de kar tatili kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklamaları ve son durum…