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Haberler Yaşam Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması
Giriş Tarihi: 20.12.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 07:11

Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması

Eskişehir'de dün başlayan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bu nedenle Eskişehir'de bugün okullar tatil mi edildi, okullar yarın tatil mi gibi sorular yanıt arıyor. Pek çok veli ve öğrenci, Eskişehir'de yarın tatil olacak mı diye merak ediyor. 20 Aralık Pazartesi günü Eskişehir'de kar tatili olacak mı ve Eskişehir'de kar tatili kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklamaları ve son durum…

Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması

Pek çok ili kapsayan kar yağışı uyarısının ardından, Eskişehir'de kar tatili hakkında araştırmalar başladı. Bazı illerde eğitime ara verilmesi üzerine öğrenci ve veliler Eskişehir'de bugün okullar tatil mi edildi, kaç gün sürecek, okullar yarın tatil mi sorularıyla Eskişehir Valiliği'nden gelen açıklamalar takip ediliyor. 20 Aralık Pazartesi Eskişehir'de kar tatili olacak mı, kar tatili kaç gün sürecek? İşte Eskişehir Valiliği'nin son açıklamaları…

Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda yarın 20 Aralık 2021 (Pazartesi) tarihinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 (bir) gün süre ile idari izinli olacak.

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Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması

HANGİ İLÇELERDE OKUL TATİL EDİLDİ?

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Eskişehir’de bugün okullar tatil mi edildi, yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de kar tatili var mı, kaç gün sürecek? İşte Valilik açıklaması

ESKİŞEHİR'DE KAR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Eskişehir'de kar tatilinin bir gün süreceği duyuruldu. Ancak kar yağışı şiddetlenir ve hava şartları günlük hayatı sekteye uğratmaya devam ederse kar tatilinin uzatılması söz konusu olabilir.

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