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Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! "Hem ebe annesi hem cici annesi..."
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
11:20
Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! "Hem ebe annesi hem cici annesi..."
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 40 yıldır ebelik yapan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, kızı Dilara'nın evlendiği Gökhan Güngör'ün 31 yıl önce kendi ellerinde doğduğunu kız isteme merasiminde öğrendi. Bu şaşırtıcı tesadüf, hem aileyi hem de çevreyi hayrete düşürdü.