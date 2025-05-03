Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! "Hem ebe annesi hem cici annesi..."

"MEĞER GÖKHAN'IN DOĞUMUNU BEN YAPTIRMIŞIM!"

Nilüfer Doğumsel, bu tesadüfü şöyle anlattı: "Meslekte 40'ıncı yılımı çalışıyorum. Kızımı bu yaz evlendirdik. Düğünden önce dünürlerle tanışırken, Seviye Hanım, 'Sen damadının hem ebe annesi hem cici annesi oldun' dedi. Meğer Gökhan'ın doğumunu ben yaptırmışım!