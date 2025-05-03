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Haberler Yaşam Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! "Hem ebe annesi hem cici annesi..."
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:20

Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! "Hem ebe annesi hem cici annesi..."

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 40 yıldır ebelik yapan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, kızı Dilara'nın evlendiği Gökhan Güngör'ün 31 yıl önce kendi ellerinde doğduğunu kız isteme merasiminde öğrendi. Bu şaşırtıcı tesadüf, hem aileyi hem de çevreyi hayrete düşürdü.

İHA
Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! Hem ebe annesi hem cici annesi...

Eskişehir'de 40 yıllık ebelik kariyerinde 3 binden fazla doğuma eşlik eden Nilüfer Doğumsel, meslek hayatının en unutulmaz anlarından birini yaşadı. Geçtiğimiz yıl, 29 yaşındaki kızı Dilara Güngör, erkek arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün ailesiyle birlikte kendisini istemeye geleceğini annesine bildirdi.

Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! Hem ebe annesi hem cici annesi...

Kız isteme merasiminde, damadın annesi 67 yaşındaki Seviye Kızılırmak, Nilüfer Doğumsel'i tanır gibi oldu. Kısa bir sohbetin ardından ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı: Gökhan Güngör, 31 yıl önce Nilüfer Doğumsel'in ellerinde dünyaya gelmişti.

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Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! Hem ebe annesi hem cici annesi...

"MEĞER GÖKHAN'IN DOĞUMUNU BEN YAPTIRMIŞIM!"

Nilüfer Doğumsel, bu tesadüfü şöyle anlattı: "Meslekte 40'ıncı yılımı çalışıyorum. Kızımı bu yaz evlendirdik. Düğünden önce dünürlerle tanışırken, Seviye Hanım, 'Sen damadının hem ebe annesi hem cici annesi oldun' dedi. Meğer Gökhan'ın doğumunu ben yaptırmışım!

Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! Hem ebe annesi hem cici annesi...

"ŞİMDİ DAMADIM BANA 'EBE ANNE' DİYOR"

3 binden fazla doğuma girdim, hepsini hatırlamam mümkün değil ama gebeler ebelerini unutmaz. Bu tesadüf bizi hem şaşırttı hem sevindirdi. "Şimdi damadım bana 'ebe anne' diyor."

Eskişehir’de film gibi tesadüf: Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki! Hem ebe annesi hem cici annesi...

2023 yılında emekli olmayı planlayan Doğumsel, eşini muayeneye götürdüğü hastanede bu kararından vazgeçti. "Evde sıkıldım, formamı giyip hastaneye geldim.