Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz! Arka koltuğun kılıflarını...

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinde görev yapan A.E. ile B.T.'nin, 8 Ekim Cuma gece vardiyasında 26 BE 838 plakalı resmi zabıta aracı ile Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi yakınında bir kadın ile buluşarak, Sultandere bölgesine götürdüğü ileri sürüldü. ESKİŞEHİR'DE İĞRENÇ OLAY! Bu bölgede bir süre duran aracın ardından Sarısungur Mahallesine geçtiği belirlendi. ZABITA ARACINDA TECAVÜZ! Aracın sabaha kadar o bölgede olduğu ve gittiği alanlar GPRS cihazında yapılan incelemelerde ise tek tek tespit edildiği öğrenildi. ARKA KOLTUĞUN KILIFLARI İNCELEMEYE ALINDI Ardından gece boyu zabıtaların kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan iki zabıta personeli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan personeller hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan personeller hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.