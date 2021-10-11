Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Arka koltuğun kılıfları...
Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 12:59

Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Arka koltuğun kılıfları...

Eskişehir'de iğrenç bir olay gerçekleşti. İddialara göre iki zabıta resmi araçta bir kadına tecavüz etti…

Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Kadını bıraktıktan sonra…

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinde görev yapan A.E. ile B.T.'nin, 8 Ekim Cuma gece vardiyasında 26 BE 838 plakalı resmi zabıta aracı ile Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi yakınında bir kadın ile buluşarak, Sultandere bölgesine götürdüğü ileri sürüldü.

Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Kadını bıraktıktan sonra…

Bu bölgede bir süre duran aracın ardından Sarısungur Mahallesine geçtiği belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Kadını bıraktıktan sonra…

Aracın sabaha kadar o bölgede olduğu ve gittiği alanlar GPRS cihazında yapılan incelemelerde ise tek tek tespit edildiği öğrenildi.

Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Kadını bıraktıktan sonra…

Sabah saatlerinde tecavüz edildiği iddia edilen kadını bırakan zabıtaların ardından görevlerini devir teslim yaptıktan sonra evlerine gittiği öğrenildi.

Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Kadını bıraktıktan sonra…

Ardından gece boyu zabıtaların kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

SON DAKİKA