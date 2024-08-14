Giriş Tarihi: 14.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
17:03
Eskişehir'deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu
Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyununun etkisi altında kalan 18 yaşındaki Arda K.; hücum yeleği, kask, gözlük ve maske takarak elinde bıçakla sokağa çıktı. Önüne gelene saldıran ve 5 kişiyi yaralayan Arda K., o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırıda yaralananlar yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. İşte detaylar...