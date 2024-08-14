Eskişehir’deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

"BİRİNİ BIÇAKLADI, İKİNCİSİNİ DE BIÇAKLAYACAKTI..."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde tedavi gören 64 yaşındaki Metin Korkmaz, yaşanan korku dolu anları anlattı. Saldırganın insanları bıçaklamaya başlamasıyla bir anda can pazarı yaşandığını belirten Korkmaz, "Bir tanesi koşarak geldi, birini bıçakladı. İkincisini de bıçaklayacaktı o kaçtı. Geldi önümde düştü, ben de dedim ki 'ya yapma ayıptır', bana 'sana ne' dedi. Bana da vurdu, sonra gitti. Önümde bir kişi vardı, onu göbeğinden, bir tane daha adam vardı onu da kalçasından vurdu gitti, sonra göremedim zaten.