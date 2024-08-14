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Giriş Tarihi: 14.08.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:03

Eskişehir'deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyununun etkisi altında kalan 18 yaşındaki Arda K.; hücum yeleği, kask, gözlük ve maske takarak elinde bıçakla sokağa çıktı. Önüne gelene saldıran ve 5 kişiyi yaralayan Arda K., o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırıda yaralananlar yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. İşte detaylar...

İHA
Eskişehir’deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 12 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K.; hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.

Eskişehir’deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

Saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yaralanan vatandaşlardan 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 1'i ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Eskişehir’deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki Cemal A., taburcu edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 87 yaşındaki Naşit Ö.'nün ise tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir’deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

"BİRİNİ BIÇAKLADI, İKİNCİSİNİ DE BIÇAKLAYACAKTI..."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde tedavi gören 64 yaşındaki Metin Korkmaz, yaşanan korku dolu anları anlattı. Saldırganın insanları bıçaklamaya başlamasıyla bir anda can pazarı yaşandığını belirten Korkmaz, "Bir tanesi koşarak geldi, birini bıçakladı. İkincisini de bıçaklayacaktı o kaçtı. Geldi önümde düştü, ben de dedim ki 'ya yapma ayıptır', bana 'sana ne' dedi. Bana da vurdu, sonra gitti. Önümde bir kişi vardı, onu göbeğinden, bir tane daha adam vardı onu da kalçasından vurdu gitti, sonra göremedim zaten.

Eskişehir’deki saldırıda yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu

Ambulans geldi, beni buraya getirdi. Can pazarı oldu, yaklaşanı bıçaklıyordu. Caminin çay ocağıydı. Şaşırmayı geçtim, korktum bile. Motosiklet sürenler gibiydi. Saldırı beklemiyorduk, beklesek en azından bir sandalye alır adama vururdum. Adam düştü oradaki adamı bıçaklayacaktı sırtından. Ayıptır falan deyince onu bıraktı bana geldi. Bastı bıçağı gitti. Kanamamı zor durdurdular. Ameliyat yaptılar, şimdi iyiyim. İki gündür yatıyorum, iki gün daha yatacaksın diyorlar.

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