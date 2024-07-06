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Eskort tuzaklı ölüm randevusu: Beni zengin orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
12:58
Eskort tuzaklı ölüm randevusu: Beni zengin orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi!
Kan donduran olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay'ın cesedi apartman boşluğuna atıldı. Cinayete ilişkin soruşturma ise tamamlandı. Murat Arpapay ile eve giren ve eskort olduğu iddia edilen sanık Muhterem Perçikli, mahkemede vahşetle ilgili şok ifadeler kullandı: Beni zengin orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi! İşte haberin detayları…