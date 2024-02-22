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Haberler Yaşam Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:33

Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

İstanbul Çatalca'da yaklaşık 1 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Berberoğlu'nun 2 kişi tarafından darp edilip öldürüldükten sonra bir poşete konularak menfezin içine atıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Kerim Ç. Ve Murat A.'nın Berberoğlu'nu eşlerine sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle darp ederek, boynunu kırdıktan sonra menfez içine attıkları tespit edildi. Ekipler yer göstermesi sonucu Berberoğlu'nun kadın kıyafetleri giydirilmiş halde cesedini poşet içerisinde buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Murat A. İle imam nikahlı eşi Gizem Ç., Kerim Ç. Ve eşi Mediha Ç.'nin aynı zamanda sağır ve dilsiz oldukları tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

Çatalca'da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açılmıştı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu'nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı.

Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğunu ve konuştuğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.'nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.

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Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

OLAY GÜNÜ BİR ARADALARMIŞ
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.'nın aynı evde oldukları belirlendi.

Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

Yapılan çalışmalarda Mehmet Berberoğlu'nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ile Gizem Ç.'ye sarkıntılık ettiği bu nedenle evde kavga çıktığı tespit edildi.

Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

EŞLERİNE SARKINTILIK İDDİASI ÜZERİNE DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER
Polis bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı.

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