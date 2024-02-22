Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!

Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğunu ve konuştuğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.'nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.