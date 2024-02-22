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Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:33
Eşlerine sarkıntılık yapan adama öyle şeyler yaptılar ki: Bu vahşetin her detayı korkunç!
İstanbul Çatalca'da yaklaşık 1 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Berberoğlu'nun 2 kişi tarafından darp edilip öldürüldükten sonra bir poşete konularak menfezin içine atıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Kerim Ç. Ve Murat A.'nın Berberoğlu'nu eşlerine sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle darp ederek, boynunu kırdıktan sonra menfez içine attıkları tespit edildi. Ekipler yer göstermesi sonucu Berberoğlu'nun kadın kıyafetleri giydirilmiş halde cesedini poşet içerisinde buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Murat A. İle imam nikahlı eşi Gizem Ç., Kerim Ç. Ve eşi Mediha Ç.'nin aynı zamanda sağır ve dilsiz oldukları tespit edildi.