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Esma Deniz Dellal Erkutlu denize uçan araçta ölmüştü! Eşinden şok tehdit: Sonu kötü olur!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
16:10
Esma Deniz Dellal Erkutlu denize uçan araçta ölmüştü! Eşinden şok tehdit: Sonu kötü olur!
Tekirdağ'da Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ile akşam yemeğinden dönerken kaza yaptı. 8 metreden denize uçan araçta kalan Esma Deniz Dellal Erkutlu, kurtarılamadı. Genç kadının ailesi olayın cinayet olduğunu söylerken, olayla ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı: Eşi tehditler yağdırıyormuş!