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Haberler Yaşam Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:20

Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada esnaflara düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı tanınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler Halkbank'a çevrildi. "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları ise bu kapsamda yanıt arıyor. Kredilerde faiz oranı yüzde 7,5 olurken vade ise 60 aya kadar çıkacak. Peki, Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Halkbank esnaf kredisi başvuruları ile ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandı. Kredilerde üst limit 500 bin TL'ye yükseltilirken öte yandan vade sayısı, başvuru şartları ve faiz oranı gibi merak edilen tüm detaylar duyuruldu. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler ise "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Halkbank esnaf kredisi başvurularına dair merak edilen o detaylar.

Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. İşte alınan kararlar;

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

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Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz.

Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

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