Haberler Yaşam Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:20

Esnaf destek kredisi başvuru şartları ve detayları belli oldu! Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada esnaflara düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı tanınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler Halkbank'a çevrildi. "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları ise bu kapsamda yanıt arıyor. Kredilerde faiz oranı yüzde 7,5 olurken vade ise 60 aya kadar çıkacak. Peki, Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu detaylar.