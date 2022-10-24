2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan 2022 esnaf kredi destek paketi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazetede yer alan esnaf kredisi Halkbank vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara ulaşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulan devlet desteği milyonlarca vatandaşın gündeminde. Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. 60 ay vadeli destek uygun kredi fırsatı bekleyenler için müjdeli bir haber oldu. Peki, Halkbank esnaf kredisi faiz oranı nedir, ne kadar ve başvuru şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…