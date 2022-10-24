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Haberler Yaşam 2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:23

2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan 2022 esnaf kredi destek paketi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazetede yer alan esnaf kredisi Halkbank vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara ulaşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulan devlet desteği milyonlarca vatandaşın gündeminde. Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. 60 ay vadeli destek uygun kredi fırsatı bekleyenler için müjdeli bir haber oldu. Peki, Halkbank esnaf kredisi faiz oranı nedir, ne kadar ve başvuru şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…

2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

Esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yürürlüğe girmesi ardından bugün (24 Ekim 2022) Kabine Toplantısı ile de yinelenmesi beklenen yeni esnaf kredisi faiz oranı ve vadesi ile araştırılıyor. Bakan Nebati tarafından "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" açıklaması milyonları sevindirdi. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır, ödeme şartları nasıl? İşte, detaylar…

2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

HALKBANK ESNAF DESTEĞİ KREDİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı.

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2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati sözlerini şöyle devam etti:

"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

2022 Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Yeni Halkbank esnaf kredisi faiz oranı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

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