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Haberler Yaşam ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:31

ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Halkbank tarafından verilen esnaf kredisi başvuru şartları ve kredi faiz oranı gibi detaylarla binlerce vatandaşın gündemine geliyor. 60 ay vade imkanıyla dikkat çeken kredilerde üst limitlerin de arttırıldığı müjdelenmişti. Bu noktada ise "Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bahsi geçen destekle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar? İşte tüm bu detaylar.

ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Esnaf kredi ve destek paketi ile ilgili gelen müjdeyle beraber bu destekten faydalanmak isteyen binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. İlk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelirken geçtiğimiz gün ise Bakan Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yüzde 7,5 faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar TL'lik kredi paketinin yürürlüğe girdiği ifade etti. Peki, 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar? İşte Halkbank aracılığı ile gerçekleşecek olan esnaf kredisi ile ilgili detaylar.

ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

HALKBANK ESNAF DESTEĞİ KREDİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı.

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ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati sözlerini şöyle devam etti:

"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

ESNAFA MÜJDE! Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat! Halkbank 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

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