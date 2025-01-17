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Haberler Yaşam ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 19:22 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 19:22

ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

Esnafa özel düşük faizli kredi imkânı, 17 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de duyuruldu. Halkbank tarafından sağlanacak bu krediler, belirlenen şartları karşılayan esnaflara, ilgili kooperatiflerin onayı doğrultusunda sunulacak. Cari faiz oranlarında indirim öngören bu düzenleme, esnafların kredi limitleri çerçevesinde uygulanacak. Peki, esnaf kredisi faiz oranları kaç olacak, başvuru şartları neler?

ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

2025 yılına ilişkin esnaf kredisi düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank) aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi imkânı sunulacak. Peki, 2025 yılı için belirlenen esnaf kredisi faiz oranları ve kredi limitleri nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

ESNAFA UYGUN FAİZLİ KREDİ İMKANI!
Esnaf ve sanatkârlara yönelik uygun faizli kredi desteği, Halkbank şubeleri tarafından sunulacak. Bu kapsamda, esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilerde, cari faiz oranları üzerinden 6'ncı maddede belirtilen oranlarda indirim uygulanacak.

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ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

Kredinin tahsis edileceği esnaf ve sanatkârların kredi değerlilik analizleri, tahsis kriterleri, kredi limitleri, vade süreleri, yatırım ve ödemesiz dönem koşulları, teminatlandırma süreçleri ve özkaynak oranları gibi unsurlar banka tarafından belirlenecek. Ayrıca geri ödeme şartları ile borçlandırma, kullandırım, takip ve tahsil gibi tüm işlemler bankanın ilgili mevzuat ve usulleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

FAİZ ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi tarafından verilen kredilerde şu an için %2,99 faiz oranı uygulanıyor. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre bu oranın düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca, kredi limitinin 750 bin TL'ye çıkarılacağı öngörülmekte.

ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

ESNAF KREDİSİ NE KADAR?
İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla sunulan İşletme Kredisi, şu şartlarla kullanılabilir:

Maksimum 48 ay vade ile (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri mevcut)
ESKKK'nın risk grubuna bağlı olarak, kredi limitleri 400.000 TL, 425.000 TL, 525.000 TL, 650.000 TL veya 750.000 TL arasında değişebilir.

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