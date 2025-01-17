ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?

Kredinin tahsis edileceği esnaf ve sanatkârların kredi değerlilik analizleri, tahsis kriterleri, kredi limitleri, vade süreleri, yatırım ve ödemesiz dönem koşulları, teminatlandırma süreçleri ve özkaynak oranları gibi unsurlar banka tarafından belirlenecek. Ayrıca geri ödeme şartları ile borçlandırma, kullandırım, takip ve tahsil gibi tüm işlemler bankanın ilgili mevzuat ve usulleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.