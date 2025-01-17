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ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
19:22
ESNAF KREDİSİ OCAK 2025: Esnafa indirimli kredi fırsatı! Esnaf ve zanatkarlar kredisi ne kadar, başvuru şartları nedir?
Esnafa özel düşük faizli kredi imkânı, 17 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de duyuruldu. Halkbank tarafından sağlanacak bu krediler, belirlenen şartları karşılayan esnaflara, ilgili kooperatiflerin onayı doğrultusunda sunulacak. Cari faiz oranlarında indirim öngören bu düzenleme, esnafların kredi limitleri çerçevesinde uygulanacak. Peki, esnaf kredisi faiz oranları kaç olacak, başvuru şartları neler?