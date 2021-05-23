Esnafa nefes kredisi başvuru detayları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; başvurulara ilişkin detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacağı ifade edilirken gözler bakanlığa çevrildi. Hal böyleyken 2021 Esnafa Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Esnafa nefes kredisi veren bankalar gibi tüm detayların yapılan açıklama ile belli olması beklentiler arasında yer alıyor.