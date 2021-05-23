Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği esnafa destek paketi kapsamında bankalar tarafından verilecek olan nefes kredisi başvuruları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Özellikle koronavirüs salgını sürecinden ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen esnafların yüzünü güldürecek cinsten bu haberle beraber "2021 Esnafa Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası nefes kredisi başvuru şartları ve tüm detaylar…