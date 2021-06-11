Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ödenecek? 3 bin 5 bin tl E devlet ile Hibe desteği başvuru ekranı 2021

Esnafa hibe desteği başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Esnaf destek paketi ve hibe desteği 2021, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunurken hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik detayları kamuoyuyla paylaşırken 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacağı bildirildi. Buna göre; Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Esnafa hibe desteği ve hibe desteği başvuru sonuçları milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları şöyle;