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Haberler Yaşam Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 10.06.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 21:14

ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvurusu devam ediyor. Koronavirüsün ekonomik anlamdaki etkisini en aza indirmek için başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca üzerinden yapılabilecek. Konuya yönelik Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin TL ve ödemelerinin başvuru sırası dikkate alınarak ödenmeye başlanacağını aktardı. E devlet üzerinden başvuru yapanlar ise sorgulamalarına hız kazandırdı. Bu gelişmeler neticesinde, ? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir? İşte yanıtı…

Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Esnaf destek paketi ve hibe desteği 2021, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunurken hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik detayları kamuoyuyla paylaşırken 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve ödemesi yapılacağı bildirildi. Buna göre; ? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Esnafa hibe desteği ve milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları şöyle;

Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Hibe desteği, 'yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek" anlamına geliyor.

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ İLK KİMLER ALACAK?

Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

5 BİN TL ALACAK ESNAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar ve benzeri işletmelerin yer aldığı ilk gruba 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyurmuştu. 235 bine yakın işletmeye bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek.

3 BİN TL ALACAK ESNAFLAR

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da bir defaya mahsus 3 bin TL destek alacak.

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Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. üzerinden gerçekleştirilen başvurular için başvuru sıralaması verilmişti. TC kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Bu sıralamaya göre 23 Haziran'a kadar herkes başvuru yapabilecek.

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Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?
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